Aforismi
Commenti alla frase di Giacomo Leopardi

L'egoismo è sempre stata la peste della società e quando è stato maggiore, tanto peggiore è stata la condizione della società.

  • Piccolo o grande che sia l'egoismo è sempre un gran male, sia nei rapporti tra le persone che in quello tra le nazioni e se tra i primi può provocare disaccordi verbali, tra i secondi non raramente sfocia in guerre. Gli uomini dimenticano anche troppo spesso che hanno una sola vita e che non si porteranno nulla nell'aldilà. Egoismo e prepotenza prima o poi, come tutti i nodi, vengono al pettine.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 22 dicembre alle ore 15:14

