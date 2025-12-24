DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Giacomo Leopardi
Piccolo o grande che sia l'egoismo è sempre un gran male, sia nei rapporti tra le persone che in quello tra le nazioni e se tra i primi può provocare disaccordi verbali, tra i secondi non raramente sfocia in guerre. Gli uomini dimenticano anche troppo spesso che hanno una sola vita e che non si porteranno nulla nell'aldilà. Egoismo e prepotenza prima o poi, come tutti i nodi, vengono al pettine.Da: Gladys BozanicData: lunedì 22 dicembre alle ore 15:14