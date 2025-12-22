DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Henry Ford
-
Un esempio che dimostra che il silenzio vale oro, o almeno così lo è per il diretto interessato, già che c'è sempre qualcuno che può trarre vantaggio del contrario da chi da la propria voce sconsideratamente ai quattro venti.Da: Gladys BozanicData: domenica 21 dicembre alle ore 11:01
-
Conoscenza perfetta della pubblicitàDa: EnnioData: lunedì 8 dicembre 2014 alle ore 0:35