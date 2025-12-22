Aforismi
Commenti alla frase di Henry Ford

Le anatre depongono le loro uova in silenzio. Le galline invece schiamazzano come impazzite. Qual è la conseguenza? Tutto il mondo mangia uova di gallina.

  • Un esempio che dimostra che il silenzio vale oro, o almeno così lo è per il diretto interessato, già che c'è sempre qualcuno che può trarre vantaggio del contrario da chi da la propria voce sconsideratamente ai quattro venti.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 21 dicembre alle ore 11:01

  • Conoscenza perfetta della pubblicità

    Da: Ennio
    Data: lunedì 8 dicembre 2014 alle ore 0:35

