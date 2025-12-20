Aforismi
Commenti alla frase di Franz Kafka

Un credo è come una ghigliottina, altrettanto pesante, altrettanto leggero.

  • Sono del parere che non ci sia persona al mondo che non abbia un proprio credo ed è certo che vivendo con una data convinzione ci saranno immancabilmente momenti difficili che andranno a collidere con la stessa, come altri che ci ricompenseranno. Per chi è convinto del proprio credo non dovrebbe sentirlo come una ghigliottina, ma come un supporto nei momemti difficili che la vita gli presenterà, anche quando nessuno gli porgerà una mano d'aiuto sarà questo a dargli la speranza per non arrendersi.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 8:16

