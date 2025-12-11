Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Italo Calvino

Frase con immagine

La fantasia è un posto dove ci piove dentro.
La fantasia è un posto dove ci piove dentro.

[da: Lezioni americane]

  • Richiamo dantesco: la fantasia è un luogo non solo immaginifico... ma raccoglie dentro di sé immagini prese dalla realtà e le rielabora, mutandole... proprio come la pioggia.

    Da: Giusy
    Data: martedì 9 dicembre alle ore 9:42

  • Ben venga la pioggia che funge da fertilizzante per renderla viva, trasformabile.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 9 dicembre alle ore 9:17

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail