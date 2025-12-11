DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
La fantasia è un posto dove ci piove dentro.
[da: Lezioni americane]
Richiamo dantesco: la fantasia è un luogo non solo immaginifico... ma raccoglie dentro di sé immagini prese dalla realtà e le rielabora, mutandole... proprio come la pioggia.Da: GiusyData: martedì 9 dicembre alle ore 9:42
Ben venga la pioggia che funge da fertilizzante per renderla viva, trasformabile.Da: Gladys BozanicData: martedì 9 dicembre alle ore 9:17