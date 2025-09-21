Aforismi
Frase di Italo Calvino

Frase con immagine

La fantasia è un posto dove ci piove dentro.
La fantasia è un posto dove ci piove dentro.

[da: Lezioni americane]

Breve biografia di Italo Calvino

Italo Calvino nasce il 15 ottobre 1923 a Santiago de Las Vegas, presso l'Avana (Cuba). Il padre, Mario, è un agronomo di origine sanremese, che si trova a Cuba per dirigere una stazione sperimentale di agricoltura e una scuola agraria dopo venti anni passati in Messico. La madre, Evelina Mameli, di Sassari è laureata in scienze naturali...
continua leggendo la:
Biografia di Italo Calvino su Biografieonline.it

