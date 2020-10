Tutti conoscono Maradona, tutti parlano di Ronaldo o di Shevchenko con competenza assoluta e chiunque si sentirebbe in imbarazzo nel non sapere chi è Pele'. Molti forse ignorano chi sia Carolina Morace anche se nel 1995 è stata eletta e premiata miglior calciatrice del mondo: destino del calcio al femminile, visto ancora come una curiosità o nel peggiore dei casi come una baracconata poco seria. Eppure, come nel caso di Carolina, ci sono fior di atlete che hanno scelto questa strada così poco popolare. Parità dei sessi a tutti i...continua la lettura su Biografieonline.it