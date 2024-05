In principio, HaShem fece tre tipi di creature: gli angeli, le bestie e gli esseri umani. Gli angeli vennero in essere dalla purezza del suo verbo, gli angeli non sono inclini al male, non possono deviare per un momento dal suo proposito. Le bestie non hanno che il loro istinto a guidarle, anch'esse seguono i comandamenti del creatore. La Torah dice che HaShem ha trascorso quasi sei interi giorni della creazione a foggiare queste creature, poi un istante prima del tramonto ha raccolto un pugno di terra e da essa ha plasmato l'uomo e la donna. Un ripensamento? Oppure il suo coronamento? Che cos'è dunque l'uomo, la donna? È un essere che ha il potere di disobbedire. Unici fra tutte le creature, siamo dotati di libero arbitrio. Ci troviamo in bilico fra la purezza degli angeli e i desideri delle bestie. HaShem ci ha concesso la scelta, che è sia privilegio sia fardello. Noi dobbiamo scegliere la vita aggrovigliata che viviamo.

‐ Rav Krushka ‐

Disobedience