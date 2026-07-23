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Citazione di Jean Giraudoux

La principale difficoltà con le donne oneste non è sedurle, è portarle in un luogo chiuso. La loro virtù è fatta di porte semiaperte.

Cit.

Anfitrione
Jean Giraudoux

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