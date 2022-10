La televisione è veloce, e Shameless lo è ancora di più.

William Hall Macy nasce il 13 marzo del 1950 a Miami, in Florida, figlio di William Sr. e di Lois. Cresciuto in Georgia e nel Maryland, si diploma nel 1968 alla Allegany High School di Cumberland, e successivamente si iscrive al Bethany College, in West Virginia, per studiare veterinaria. Trasferitosi al Goddard College, si appassiona al teatro e recita, tra l'altro, in "The Three Penny Opera" e "A Midsummer Night's Dream". Laureatosi nel 1971, si sposta nell'Illinois, a Chicago, lavorando come barman per pagarsi l'affitto. Dopo... continua su Biografieonline.it