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Frase di Ippolito Pindemonte

Son cari a Bacco questi colli, e cara
Questa fonte alle Naiadi è non meno.
Se troppo di quel Nume hai caldo il seno,
Tu con quest'acque a rinfrescarlo impara. [Inscrizione sopra una fonte]

Breve biografia di Ippolito Pindemonte

Ippolito Pindemonte nasce il 13 novembre del 1753 a Verona, che a quel tempo è parte della Repubblica di Venezia. Nasce in una famiglia colta e aristocratica. Educato a Modena, presso il Collegio di San Carlo, sotto l'ala protettrice di Giuliano Cassiani, lascia l'Emilia e suo fratello Giovanni Pindemonte, con il quale è cresciuto, per...
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Biografia di Ippolito Pindemonte su Biografieonline.it

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