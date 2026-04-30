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Dialogo di Charles M. Schulz
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Breve biografia di Charles M. Schulz
Charles Monroe Schulz, nato a St Paul (la città che con Minneapolis è una delle Twin Cities città gemelle del Minnesota) il 26 novembre 1922, da subito sembra destinato al fumetto. Appena nato, infatti, uno zio lo soprannomina Sparky, abbreviazione di Sparkplug, il cavallo di "Barney Google", striscia allora popolarissima (nella versione...
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Biografia di Charles M. Schulz su Biografieonline.it