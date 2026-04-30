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Dialogo di Charles M. Schulz

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Snoopy: Ora di cena! Ora di cena! Oh, è ora di cena! E' ora di cena!!! YAHOO! E' ORA DI CENA! Ora di cena! Ora di cena! Ora di cena! Dolce, cara, adorata ora di cena! ORA DI CENA! Charlie Brown: Devo ammettere che dà soddisfazione cucinare per un tipo così.
Snoopy: Ora di cena! Ora di cena! Oh, è ora di cena! E' ora di cena!!! YAHOO! E' ORA DI CENA! Ora di cena! Ora di cena! Ora di cena! Dolce, cara, adorata ora di cena! ORA DI CENA!

Charlie Brown: Devo ammettere che dà soddisfazione cucinare per un tipo così.

Cit.

Peanuts

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Breve biografia di Charles M. Schulz

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