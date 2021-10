Il suo "Morte di un commesso viaggiatore" è una delle pietre miliari del teatro americano contemporaneo, in cui si fondono alla perfezione i temi a lui più cari: quelli del conflitto familiare, della responsabilità etica individuale e della critica a un sistema economico e sociale spietato e spersonalizzante. Capolavoro assoluto, fortunatamente è stato riconosciuto come tale dalla critica che lo ha gratificato con numerosi premi, fra cui il prestigioso Pulitzer. Drammaturgo fondamentale per la storia del Novecento, Arthur Miller...continua la lettura su Biografieonline.it