Elon Reeve Musk nasce il 28 giugno del 1971 in Sudafrica, a Pretoria, figlio di un ingegnere elettromeccanico di nome Errol Musk e di Maye, una modella e dietologa originaria del Canada. Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto nel 1980, resta a vivere con il padre. Negli anni successivi si interessa di computer e di programmazione, al punto che ad appena dodici anni di età vende per cinquecento dollari il codice di un videogioco da lui creato. L'infanzia di Elon Musk, tuttavia, non è sempre serena: preso di mira dai bulli, finisce...continua la lettura su Biografieonline.it