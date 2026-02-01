DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi di Elon Musk
Frasi in elenco: 47 ‐ Pagina: 1 di 5
Puoi trovare le frasi di Elon Musk anche in questi temi: Probabilità Cambiamenti Disastri Controllo Uova Mattino Futuro Rancore Torte Fallimento Innovazione Obiettivi Lavoro Cavallo Affidabilità Tecnologia Dinosauri Vulcani
Puoi trovare le frasi di Elon Musk anche in questi temi: Probabilità Cambiamenti Disastri Controllo Uova Mattino Futuro Rancore Torte Fallimento Innovazione Obiettivi Lavoro Cavallo Affidabilità Tecnologia Dinosauri Vulcani
- Incoraggio davvero altri produttori a introdurre sul mercato auto elettriche. È una buona cosa, e loro hanno bisogno di portarle sul mercato e continuare a iterare, migliorare e produrre auto elettriche sempre migliori, e questo è ciò che porterà l'umanità a raggiungere un futuro sostenibile nel settore dei trasporti. Vorrei che crescesse più velocemente di quanto stia facendo.
- C'è una sciocca nozione che il fallimento non sia un'opzione alla NASA. Il fallimento è un'opzione qui. Se le cose non stanno fallendo, non stai innovando abbastanza.
[There's a silly notion that failure's not an option at NASA. Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough.]
- Penso che sia molto importante avere un ciclo di feedback, in cui stai costantemente pensando a quello che hai fatto e a come lo potresti fare meglio. Penso che questo sia l'unico e miglior consiglio: pensa costantemente a come potresti fare le cose meglio e metterti in discussione.
[I think it's very important to have a feedback loop, where you're constantly thinking about what you've done and how you could be doing it better. I think that's the single best piece of advice: constantly think about how you could be doing things better and questioning yourself.]
- Ci devono essere dei motivi per cui ti alzi la mattina e vuoi vivere. Perché vuoi vivere? Qual è il punto? Cosa ti ispira? Cosa ami del futuro? Se il futuro non include l'essere là fuori tra le stelle ed essere tra le specie multi-pianeta, trovo ciò incredibilmente deprimente.
[There have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, I find that incredibly depressing.]
- Quando Henry Ford costruì auto economiche e affidabili, la gente disse: "Nah, cosa c'è che non va in un cavallo?" E' stata una scommessa enorme che ha fatto, e ha funzionato.
[When Henry Ford made cheap, reliable cars people said, 'Nah, what's wrong with a horse?' That was a huge bet he made, and it worked.]