Frasi di Boris Johnson Politico inglese

Breve biografia di Boris Johnson

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, questo il nome per intero, nasce a New York il 19 giugno 1964 in un'agiata famiglia anglicana con radici inglesi ma anche turche, ottomane, russe, ebraiche, francesi e tedesche. Cresce nel quartiere newyorkese di Chelsea, ma studia e si laurea in lettere classiche nella prestigiosa Università di Oxford. Boris Johnson diventa giornalista e autore, poi direttore dello Spectator. Gli studi classici sono una passione coltivata nel tempo: come sindaco di Londra, tra il 2008 e il 2016, introduce lo...continua la lettura su Biografieonline.it

