Stefania Belmondo, campionessa italiana della nobile quanto faticosa disciplina dello sci di fondo, nasce a Vinadio, in provincia di Cuneo, il 13 gennaio 1969. La mamma Alda, casalinga, e il papà Albino, dipendente dell'Enel, le fanno indossare i primi sci alla tenera età di 3 anni. Stefania passa l'infanzia sulle montagne cuneesi e inizia a sciare proprio nei bianchi campi innevati davanti alla sua casa. I primi sci - ricorda Stefania - erano di legno, colorati di rosso e costruiti con amore dal padre, per lei e per la sorella