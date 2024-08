La tennista statunitense Chris (Christine Marie) Evert nasce a Fort Lauderdal, Florida, il 21 dicembre 1954. Il suo nome è inserito nell'albo d'oro delle più grandi tenniste di ogni epoca più per i risultati conseguiti che per la qualità del gioco, oggettivamente poco spettacolare. Negli anni '80 seconda solo a Martina Navratilova in quanto a guadagni (quasi 9 milioni di dollari), Chris Evert nella sua carriera ha vinto tutto. Ha vinto 157 tornei (un record assoluto), di cui 18 del Grande Slam in singolare. Sedici sono le finali... continua su Biografieonline.it