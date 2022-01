L'Europa ci può aiutare a stare meglio al mondo.

Prima di dedicarsi alla politica David Sassoli è stato un giornalista e conduttore televisivo. All'inizio del mese di luglio 2019 è stato eletto presidente del Parlamento europeo. Il suo nome completo è David Maria Sassoli: nasce a Firenze il 30 maggio 1956. In ambito giornalistico è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Si è poi candidato con il Partito Democratico ed è stato eletto come parlamentare europeo nella legislatura 2009-2014. In questo periodo Sassoli è stato scelto come capo della delegazione PD all'interno... continua su Biografieonline.it