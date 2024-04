Joseph Francesco DeLores Eliot Pesci nasce a Newark il 9 febbraio 1943. Studia danza, recitazione e canto fin da piccolo, e a 10 anni è ospite di una trasmissione televisiva per ragazzi. Abbandona presto la scuola per dedicarsi alla musica, sua vera passione, diventando il primo chitarrista dei "Joey Dee and the Starliters" nel 1961. Il gruppo pubblica un album, ma l'insuccesso porta allo scioglimento della band. Nel 1975 è in "Backstreet", film poliziesco che non riscuote molto successo. Decide così di abbandonare il mondo dello... continua su Biografieonline.it