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Aforisma di Oscar Wilde

La Bellezza è una forma del Genio, anzi, è più alta del Genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo luna.

Breve biografia di Oscar Wilde

Oscar Fingal O' Flahertie Wills Wilde nasce a Dublino il 16 Ottobre 1854. Suo padre William è un rinomato chirurgo e uno scrittore versatile; sua madre Jane Francesca Elgée, una poetessa e un'accesa nazionalista irlandese. Oscar Wilde Formazione e studi Il futuro scrittore dopo aver frequentato il prestigioso Trinity College a...
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Biografia di Oscar Wilde su Biografieonline.it

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