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Aforisma di Immanuel Kant

Il bello è il simbolo del bene morale.

Breve biografia di Immanuel Kant

In ogni manuale di filosofia la ricostruzione della biografia di Kant è sempre, sostanzialmente, destinata a coincidere con le date di pubblicazione delle sue opere. Ma c'è davvero solo questo nella sua biografia? Kant nasce il 22 aprile 1724 a Konigsberg, capoluogo della Prussia orientale e fiorente centro portuale e nella stessa città...
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Biografia di Immanuel Kant su Biografieonline.it

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