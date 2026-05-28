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Commenti alla frase di Immanuel Kant
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Userei, piuttosto, al posto di "simbolo", la locuzione "espressione"... ma le traduzioni dal tedesco antico potrebbero essere anche altre.Da: GiusyData: martedì 26 maggio alle ore 9:45
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il bello e'l'armonia della natura e della mia coscienza morale. quando leggo una riflessione di kant rimango affascinato e stragato dalla sua profondita'riflessiva.egli e'il faro della verita' ed un baluardo contro ogni errore della mente umana.il bello e'l'armonia del creato che si riflette nella mia coscienza morale.io quando interrogo me stesso realizzo la mia integrale umanita'e sono contento del mio equilibrio interiore.Da: Claudio CavaliereData: domenica 19 settembre 2010 alle ore 14:42