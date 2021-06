Basta poco per rimproverare un uomo, ma occorre molto tempo per dimenticare un rimprovero.

Mollare, non mollare... Spaghetti, non spaghetti... Ti preoccupi troppo per ciò che era e ciò che sarà. C'è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi... è un dono. Per questo si chiama presente. [a Po]

‐ Oogway ‐

Kung Fu Panda