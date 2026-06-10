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Frase di John Maynard Keynes

Non c'è niente di male nello sbagliarsi di tanto in tanto, specialmente se ti scoprono subito.

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Breve biografia di John Maynard Keynes

John Maynard Keynes nasce a Cambridge (Inghilterra) il 5 giugno 1883. Il suo nome è noto nel mondo economico per essere considerato tra i più importanti economisti del XX secolo, grazie alle sue idee che avrebbero influenzato non solo l'economia ma anche, e di conseguenza, il mondo politico. La sua è una famiglia legata al mondo...
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Biografia di John Maynard Keynes su Biografieonline.it

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