Lo scrittore William Makepeace Thackeray nasce il 18 luglio 1811 a Calcutta, in India, dove il padre, Richmond Thackeray, lavorava come segretario per la Compagnia Inglese delle Indie Orientali. William viene mandato in Inghilterra all'età di cinque anni: viene educato prima a Southampton, poi a Chiswick presso la Charterhouse School. È...

continua leggendo la:

Biografia di William Makepeace Thackeray su Biografieonline.it