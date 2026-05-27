Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.

Antoine-Laurent de Lavoisier nasce il 26 agosto 1743 a Parigi. Figlio di una famiglia particolarmente agiata, eredita grandi ricchezze quando la madre muore. Gli studi Frequenta tra il 1754 e 1761 il collegio Mazarino, studiando chimica, botanica, astronomia e matematica. I suoi studi sono permeati e sostenuti dall'impulso della...

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