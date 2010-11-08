Commenti alla frase di Antoine Lavoisier
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Principio della Fisica... che studiai tantissimi anni fa, frequentando il Liceo Scientifico... quando i Licei erano una cosa seria e ti preparavano, con sicure competenze, al tuo cammino di vita...Da: GiusyData: mercoledì 27 maggio alle ore 7:53
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VincerooooDa: Ellamadonaaa (lel)Data: mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 16:00
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In ogni trasformazione c'è entropia, certo. Ma qui il fatto è che si parla di trasformazione senza precisare l'inizio. Il problema è. quando c'è stato l'inizio? che cosa c'era prima ?Da: GennaroData: martedì 9 novembre 2010 alle ore 16:38
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Ma in questa frase non é intesa l´Entropia?Da: CalogeroData: lunedì 8 novembre 2010 alle ore 18:53
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il divenire e' la legge fondamentale della natura.ogni processo naturale e'sottoposto a tale legge per cui l'evoluzione della specie, di darwiniana memoria, e'sempre attuale e restera'tale fino alla fine della notte dei tempi.Da: Vita Est Veri IgnisData: lunedì 25 ottobre 2010 alle ore 15:46
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Comunque, tutto quanto è accaduto, sta accadendo e accadrà sull’infinitamente piccola (ininfluente?) Terra è regolato dalla legge universale, cosmica secondo la quale:
<<Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.>>
Che poi a ben vedere è la legge dell’infinito:
<<Di chi e di che cosa è da sempre e per sempre in continuo divenire.>>
E, al contempo, è la legge dell’inizio e della fine, della vita e della morte, dell’alfa e dell’omega, dal momento che:
<<Ciascun bene quando è, finisce presto in un altro, migliore o peggiore o del tutto differente.>>Da: giallointensoData: lunedì 25 ottobre 2010 alle ore 11:53
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La conclusione dell'aforisma associato alle due premesse mi ricorda l'eterno divenire. Personalmente dire che nulla si distrugge potrebbe essere esatto a meno che non si pensi alla decomposizione della materia. Invece è difficile concepire che nulla si crea. Il tutto ha avuto inizio? la parola inizio implica il concetto di tempo, il tempo è sempre esistito?Da: gennaroData: giovedì 21 ottobre 2010 alle ore 14:12