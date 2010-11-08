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Commenti alla frase di Antoine Lavoisier

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.

  • Principio della Fisica... che studiai tantissimi anni fa, frequentando il Liceo Scientifico... quando i Licei erano una cosa seria e ti preparavano, con sicure competenze, al tuo cammino di vita...

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 27 maggio alle ore 7:53

  • Vinceroooo

    Da: Ellamadonaaa (lel)
    Data: mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 16:00

  • In ogni trasformazione c'è entropia, certo. Ma qui il fatto è che si parla di trasformazione senza precisare l'inizio. Il problema è. quando c'è stato l'inizio? che cosa c'era prima ?

    Da: Gennaro
    Data: martedì 9 novembre 2010 alle ore 16:38

  • Ma in questa frase non é intesa l´Entropia?

    Da: Calogero
    Data: lunedì 8 novembre 2010 alle ore 18:53

  • il divenire e' la legge fondamentale della natura.ogni processo naturale e'sottoposto a tale legge per cui l'evoluzione della specie, di darwiniana memoria, e'sempre attuale e restera'tale fino alla fine della notte dei tempi.

    Da: Vita Est Veri Ignis
    Data: lunedì 25 ottobre 2010 alle ore 15:46

  • Comunque, tutto quanto è accaduto, sta accadendo e accadrà sull’infinitamente piccola (ininfluente?) Terra è regolato dalla legge universale, cosmica secondo la quale:
    <<Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.>>
    Che poi a ben vedere è la legge dell’infinito:
    <<Di chi e di che cosa è da sempre e per sempre in continuo divenire.>>
    E, al contempo, è la legge dell’inizio e della fine, della vita e della morte, dell’alfa e dell’omega, dal momento che:
    <<Ciascun bene quando è, finisce presto in un altro, migliore o peggiore o del tutto differente.>>

    Da: giallointenso
    Data: lunedì 25 ottobre 2010 alle ore 11:53

  • La conclusione dell'aforisma associato alle due premesse mi ricorda l'eterno divenire. Personalmente dire che nulla si distrugge potrebbe essere esatto a meno che non si pensi alla decomposizione della materia. Invece è difficile concepire che nulla si crea. Il tutto ha avuto inizio? la parola inizio implica il concetto di tempo, il tempo è sempre esistito?

    Da: gennaro
    Data: giovedì 21 ottobre 2010 alle ore 14:12

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