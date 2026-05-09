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Citazione dal film Il caso Thomas Crawford di Ted Crawford
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta... Due volte al giorno!
E' la citazione di una frase di Hermann Hesse
Ted Crawford
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Thomas Crawford è un ingegnere aeronautico che scopre la relazione extraconiugale della giovane moglie Jennifer con il poliziotto Robert Nunally, così decide di ucciderla mettendo in atto un piano perfetto.
In seguito l'uomo viene arrestato proprio dall'amante di sua moglie a cui rilascia anche una confessione.
Quello che sembrava un caso all'apparenza semplice si dimostra più complicato del previsto.
Ad occuparsene è l'assistente distrettuale Willy Beachum che sta per essere assunto da un prestigioso studio legale. Ma i...Leggi di più
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