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Citazione dal film Notting Hill di Anna

Sai cosa dicono degli uomini con i piedi grandi? Piede grande... Grande scarpa!

Dal film

Notting Hill
Anna

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel quartiere londinese di Notting Hill, William Thacker è il proprietario di una libreria, specializzata in libri di viaggio. Will è divorziato e abita con un coinquilino di nome Spike.

Il protagonista incontra Anna Scott, una star del cinema quando lei entra nel suo negozio. Poco dopo, urtandosi casualmente per strada, Will rovescia del succo d'arancia su di sé e sulla t-shirt dell'attrice; il ragazzo la invita ad andare a casa sua per ripulirsi e Anna accetta. La ragazza si cambia e William cerca di essere gentile con lei, ma...Leggi di più

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Due strade trovai nel bosco e io, io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso.

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Robert Frost

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