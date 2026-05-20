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Citazione dal film Notting Hill di Anna

Sai cosa dicono degli uomini con i piedi grandi? Piede grande... Grande scarpa!

Dal film

Notting Hill
Anna

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nel quartiere londinese di Notting Hill, William Thacker è il proprietario di una libreria, specializzata in libri di viaggio. Will è divorziato e abita con un coinquilino di nome Spike.

Il protagonista incontra Anna Scott, una star del cinema quando lei entra nel suo negozio. Poco dopo, urtandosi casualmente per strada, Will rovescia del succo d'arancia su di sé e sulla t-shirt dell'attrice; il ragazzo la invita ad andare a casa sua per ripulirsi e Anna accetta. La ragazza si cambia e William cerca di essere gentile con lei, ma...Leggi di più

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Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] | Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Marcel Proust

Marcel Proust

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