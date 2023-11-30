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Frase di Henry Kissinger

La moderazione è una virtù solo per quelle persone che pensano di avere un'alternativa.

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Breve biografia di Henry Kissinger

Henry Heinz Alfred Kissinger nasce a Fürth, città della Franconia (regione a nord della Baviera), il 27 maggio 1923. Sebbene di origini tedesche il suo nome rimane nella storia moderna per la sua attività di politico statunitense. È stato segretario di stato sotto la presidenza sia di Richard Nixon che di Gerald Ford; a lui è stato...
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