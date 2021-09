Persino nel suo silenzio c'erano errori linguistici.

Scrittore, poeta nonché prolifico aforista, Stanislaw Jerzy Lec nasce il giorno 6 marzo 1909 a Leopoli, uno dei maggiori centri culturali dell'Ucraina. Secondo quanto scritto da Clifton Fadimon nell'introduzione al libro di Lec "Pensieri spettinati" (Unkempt Thoughts), lo scrittore si propose in gioventù come guida per molti intellettuali della mitteleuropa la cui esperienza culturale fu frenata in maniera inesorabile dal divampare della Seconda guerra mondiale. Durante il conflitto viene catturato e recluso in un campo di...continua la lettura su Biografieonline.it