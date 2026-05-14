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Frase di Tom Waits
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Breve biografia di Tom Waits
C'è un signore in America che da anni denuncia la illusioni del sogno americano, le solitudini delle metropoli tentacolari, la fatica di vivere dell'uomo contemporaneo che, se troppo debole, rischia di cadere vittima dell'alcool, della droga e in genere di tutti i prodotti destinati a "distrarlo". Questo signore si chiama Thomas Alan...
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