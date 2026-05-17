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Frase di Elisa Triani

L'aspetto più faticoso del mio lavoro è senza dubbio il dover apparire, l'obbligo di essere sempre perfettamente in ordine.

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Breve biografia di Elisa Triani

Dagli stacchetti di Letterina nel quiz "Passaparola" a quelli, dopo una prolungata assenza dal video, del sabato sera nella "Corrida" edizione 2004. Si riassume in queste due esperienze l'evoluzione artistica e il salto di qualità di questa stupenda ragazza, un vera bomba sexy che però ha sempre saputo usare il suo fascino in modo...
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