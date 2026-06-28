DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di David Herbert Lawrence
Quanto ha dominato la mente delle prime civiltà il cavallo, specialmente di quelle mediterranee! Si era considerati signori se si possedeva un cavallo. Molto lontano, molto lontano nella nostra anima oscura il cavallo si impenna... Il cavallo, il cavallo! Il simbolo della potenza che sorge e potere di movimento, dell'azione, nell'uomo.
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di David Herbert Lawrence
Lo scrittore britannico David Herbert Richards Lawrence nasce a Eastwood (nella regione del Nottinghamshire, Inghilterra) il giorno 11 settembre 1885. Quarto figlio di Arthur John Lawrence, minatore, e Lydia Beardsall, maestra.
Giovinezza, studi e primi lavori
David Herbert Lawrence frequenta le scuole primarie a Eastwood e poi la...
continua leggendo la:
Biografia di David Herbert Lawrence su Biografieonline.it
Commenta
Oltre a questa frase ti consigliamo
- Le frasi di David Herbert Lawrence
- David Herbert Lawrence nelle opere letterarie
- Una frase a caso di David Herbert Lawrence
- Biografia di David Herbert Lawrence
- Data di nascita di David Herbert Lawrence
- Segno zodiacale di David Herbert Lawrence
- Data di morte di David Herbert Lawrence
- Immagini di David Herbert Lawrence