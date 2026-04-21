DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Hilary Duff
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Hilary Duff
Hilary Erhard Duff nasce a Houston il giorno 28 settembre 1987.
Dopo essere diventata famosa con la serie televisiva Lizzie McGuire, è passata al grande schermo recitando ruoli da coprotagonista in film come "Una scatenata dozzina" e pellicole da protagonista come "Material Girls", "Nata per vincere" e "A Cinderella Story".
Hilary...
continua leggendo la:
Biografia di Hilary Duff su Biografieonline.it