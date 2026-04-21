Hilary Erhard Duff nasce a Houston il giorno 28 settembre 1987. Dopo essere diventata famosa con la serie televisiva Lizzie McGuire, è passata al grande schermo recitando ruoli da coprotagonista in film come "Una scatenata dozzina" e pellicole da protagonista come "Material Girls", "Nata per vincere" e "A Cinderella Story". Hilary...

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