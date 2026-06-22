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Aforisma di Alexandre Dumas padre

Nulla riesce meglio del successo, che è la calamita morale che tutto tira a sé.

Breve biografia di Alexandre Dumas padre

Alexandre Dumas padre (così chiamato per distinguerlo dal figlio, omonimo, anche lui autore di romanzi famosi come "La signora delle camelie") fu uno dei più proliferi e popolari scrittori francesi del diciannovesimo secolo. Senza mai raggiungere un grande merito letterario, Dumas riuscì a ottenere grande popolarità prima come...
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Biografia di Alexandre Dumas padre su Biografieonline.it

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