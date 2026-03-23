Si può resistere ad un'invasione da parte di un esercito ma non ad un'idea il cui momento è giunto.

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Aforisma di Alexandre Dumas padre
Breve biografia di Alexandre Dumas padre
Alexandre Dumas padre (così chiamato per distinguerlo dal figlio, omonimo, anche lui autore di romanzi famosi come "La signora delle camelie") fu uno dei più proliferi e popolari scrittori francesi del diciannovesimo secolo. Senza mai raggiungere un grande merito letterario, Dumas riuscì a ottenere grande popolarità prima come...
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