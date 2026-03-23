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Aforisma di Alexandre Dumas padre

Si può resistere ad un'invasione da parte di un esercito ma non ad un'idea il cui momento è giunto.

Breve biografia di Alexandre Dumas padre

Alexandre Dumas padre (così chiamato per distinguerlo dal figlio, omonimo, anche lui autore di romanzi famosi come "La signora delle camelie") fu uno dei più proliferi e popolari scrittori francesi del diciannovesimo secolo. Senza mai raggiungere un grande merito letterario, Dumas riuscì a ottenere grande popolarità prima come...
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Biografia di Alexandre Dumas padre su Biografieonline.it

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