La grazia è data da Dio, ma la conoscenza si compra al supermercato.

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Frase di Arthur Hugh Clough
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Breve biografia di Arthur Hugh Clough
Il poeta inglese Arthur Hugh Clough nasce a Liverpool il giorno 1 gennaio 1819.
Fratello maggiore di Anne Clough - una delle prime suffragette inglesi e promotrice dell'istruzione superiore per le donne (morì in circostanze misteriose, secondo le indagini più recenti avvelenata da un amante che aveva lasciato e che si era voluto...
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