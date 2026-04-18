La grazia è data da Dio, ma la conoscenza si compra al supermercato.

Il poeta inglese Arthur Hugh Clough nasce a Liverpool il giorno 1 gennaio 1819. Fratello maggiore di Anne Clough - una delle prime suffragette inglesi e promotrice dell'istruzione superiore per le donne (morì in circostanze misteriose, secondo le indagini più recenti avvelenata da un amante che aveva lasciato e che si era voluto...

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