Un bacio, insomma, che cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole "t'amo".

Una curiosità: la frase originale in francese è

Et qu'est-ce qu'un baiser? Une apostrophe rose entre les mots je t'aime, un secret dit de sa bouche.



In inglese l'espressione "I love you" non contiene l'apostrofo, così nella traduzione si è fatto riferimento al punto esclamativo:

What is a kiss? It is the pink exclamation mark that comes after "I love you!".