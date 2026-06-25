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Aforisma di Giovanni Papini
L'uomo può esser più bestiale delle bestie, più porcino dei porci, più tigresco delle tigri, più velenoso dei serpenti, più flaccido dei vermi, più appestante di una carogna, ma è pur capace di spaziare con la mente fino agli ultimi confini del mondo, di misurare le stelle più remote, di scoprire i principi che reggono la natura, di assoggettare le forze della materia, di giudicare con la stessa morale gli stessi dei, di creare il Partenone e la cattedrale di Chartres, la Cappella Sistina e la Quinta Sinfonia, l'Odissea e la Divina Commedia, l'Amleto e il Faust.
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Breve biografia di Giovanni Papini
Giovanni Papini nasce a Firenze il 9 gennaio 1881. Giovanissimo si impegna in una attività frenetica di lettore, scrittore e organizzatore culturale. Nel 1900 insieme a Giuseppe Prezzolini ed Ercole Luigi Morselli forma una associazione di "spiriti liberi", individualista anarchica e idealista. Tre anni dopo il gruppo scrive il programma...
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