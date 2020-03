Frasi di Laura Morante Attrice italiana Scarica il PDF con tutte le frasi di Laura Morante Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sullo sguardo

Frasi sull'errore

Frasi sulla parola

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Laura Morante

Tra le più ricercate attrici italiane, modello di donna affascinante ma anche inquieta e appassionata, Laura Morante nasce il 21 agosto 1956 a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. Dopo aver lavorato giovanissima per il teatro ("Riccardo III", "S.A.D.E.", entrambi con quel mostro sacro che risponde al nome di Carmelo Bene), esordisce nel 1979 nel cinema in "Oggetti smarriti", per la regia di Giuseppe Bertolucci, al quale, con lo stesso regista, segue l'anno successivo "La tragedia di un uomo ridicolo". Subito dopo attraversa i...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi