DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Billy Idol
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Billy Idol
Billy Idol, all'anagrafe William Michael Albert Broad, nasce il 30 Novembre 1955 a Middlesex, in Inghilterra.
Dopo una breve esperienza negli States, i genitori tornano in Inghilterra e William si iscrive alla Sussex University, che lascia dopo meno di un anno per dedicarsi alla sua vera passione: la musica.
Ancora adolescente, forma...
continua leggendo la:
Biografia di Billy Idol su Biografieonline.it