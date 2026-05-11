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Aforisma di Billy Idol

Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale.

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Breve biografia di Billy Idol

Billy Idol, all'anagrafe William Michael Albert Broad, nasce il 30 Novembre 1955 a Middlesex, in Inghilterra. Dopo una breve esperienza negli States, i genitori tornano in Inghilterra e William si iscrive alla Sussex University, che lascia dopo meno di un anno per dedicarsi alla sua vera passione: la musica. Ancora adolescente, forma...
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Biografia di Billy Idol su Biografieonline.it

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