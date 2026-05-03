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Frase di Leonardo Sinisgalli
Rimossa la mia inerzia infantile con l'accettazione di una sorte imprevedibile e un distacco che sarebbe divenuto ineluttabile, non ho più trovato l'energia per un ripensamento. Non mi sono potuto più fermare. Al ragazzo reveur, al sonnambulo, si sostituì progressivamente un personaggio volitivo, deciso, anche spietato. Mi feci ripagare dal mondo un po' per volta il prezzo sacrificato non alla mia, ma all'ambizione di mia madre e dei miei tutori spirituali.
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Breve biografia di Leonardo Sinisgalli
Leonardo Sinisgalli nasce il giorno 9 marzo 1908 a Montemurro, piccolo paese in provincia di Potenza, da Vito Sinisgalli e Carmela Lacorazza.
La sua casa natale è situata sullo strapiombo del fosso di Libritti, un'intricata boscaglia che in passato fu rifugio di briganti, un luogo a cui il futuro poeta rimarrà molto legato.
Nel 1911...
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