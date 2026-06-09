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Frase di Pierfrancesco Favino
I cattivi seguono le loro idee senza sapere o pensare di essere tali. Le loro azioni, dal di fuori, possono essere viste in un modo, mentre, dal di dentro, possono essere considerate in un'altra maniera. E' solo una questione di prospettive diverse, oltre all'obbligo che hanno gli attori di non giudicare mai i personaggi che interpretano e diventare, in un certo senso, il loro migliore avvocato.
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Breve biografia di Pierfrancesco Favino
Pierfrancesco Favino nasce a Roma il 24 agosto 1969. Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", ha seguito il corso di perfezionamento diretto da Luca Ronconi e vari seminari di recitazione partecipando a numerose produzioni teatrali. È tra i fondatori dell'Actor's Center di Roma.
Pierfrancesco Favino
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