Viviamo in questo mondo per imparare e per illuminarci l'un l'altro.

Aforismi di Wolfgang Amadeus Mozart Compositore austriaco Scarica il PDF con tutte le frasi di Wolfgang Amadeus Mozart Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sull'imparare

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Wolfgang Amadeus Mozart

Compositore nato a Salisburgo nel 1756, figlio del violinista Leopold e di Anna Maria Pertl, mostra fin da piccolo la sua predisposizione alla musica, così come la sorella Anna. Entrambi esprimono una tale e indiscutibile attitudine per le sette note, da indurre il padre a rinunciare a qualsiasi impegno professionale per dedicarsi a insegnare musica esclusivamente ai figli. A quattro anni suona il violino e il cembalo, ed è ormai assodato che la sua prima composizione risale a qualcosa come solo due anni dopo. Conscio delle doti...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi