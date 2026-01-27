DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforismi di Wolfgang Amadeus Mozart
Puoi trovare le frasi di Wolfgang Amadeus Mozart anche in questi temi: Germania Crisi Sogni Consolazione Apparenze Suono Ombra Gesti Complimenti Chiavi Naso Soldi Salvezza Orecchie Letto Sorelle Briciole Festa del papà Valore Merda Sciocchezze Allegria Trappole Sporcizia Vomito Stomaco Mogli Scoppi Esperienza Altezza Sorriso Vuoto Scrivere Caso Imparare
- Non so scrivere in modo poetico: non sono un poeta. Non so distribuire le frasi con tanta arte da far loro gettare ombra e luce: non sono un pittore. Non so neppure esprimere i miei sentimenti e i miei pensieri con i gesti e con la pantomima: non sono un ballerino. Ma posso farlo con i suoni: sono un musicista.
- Che cosa intende con 'sogni di felicità'? Non mi offende il riferimento ai sogni, perché non c'è mortale sulla faccia della terra che qualche volta non sogni. Ma 'sogni di felicità'! Sogni pacifici, rasserenanti, dolci sogni! Ecco quello che sono: sogni che si avvereranno, mi renderanno la vita, oggi più triste che non allegra, più tollerabile.
- Ogni tanto ho qualche crisi di malinconia, ma le supero con la massima facilità grazie alle lettere, quelle che scrivo e quelle che ricevo: mi ridanno coraggio. Stia comunque certo che non mi succede mai senza una ragione. Spesso mi chiedo se vale la pena di vivere. Non sono né caldo, né freddo e non trovo piacere in nulla.