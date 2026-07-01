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Frase di Frank Sinatra

È tutta colpa mia. Sono il mio peggior nemico. Il mio modo di cantare era precipitato e io con lui... È successo perché non facevo attenzione a come cantavo. [parlando degli anni tra il 1948 e il 1952]

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Breve biografia di Frank Sinatra

Frank Sinatra nasce a Hoboken, nello stato del New Jersey, il 12 dicembre 1915. Vive un'infanzia dura e umile: la madre Dolly, di origini liguri (Tasso nel comune di Lumarzo), fa la levatrice e il padre Martin, pugile dilettante di origini siciliane(Palermo), è vigile del fuoco. Da ragazzino Frank è costretto da esigenze economiche a...
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