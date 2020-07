L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare.

Rendi forti i vecchi sogni Perché questo nostro mondo non perda coraggio A lume spento

Avere l'imprinting con una persona significa che dal momento in cui la vedi ogni cosa cambia. Tutto a un tratto non è la gravità che ti tiene attaccato al pianeta, è lei. Nient'altro ha importanza... Per lei faresti qualunque cosa, sei disposto ad essere qualunque cosa.